Akılalmaz kaza: 2 yaya hayatını kaybetti

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Macit ve Mustafa Bayram'a, Kocaeli istikametinde giden S.C. idaresindeki 77 ADD 282 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Macit, metrelerce uçarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen bir başka araç Mustafa Macit'in üzerinden geçerek yoluna devam etti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Ambulans sevk edildi. Yapılan kontrollerde iki yayanın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan savcılık incelemesinin ardından 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI KAÇAN SÜRÜCÜ İSE ARANIYOR

Diğer yandan Emniyet ekipleri iki yayaya birden çarpan minibüs sürücüsü S.C'yi gözaltına alırken kazada olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için ise çalışma başlattı.

Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin alanı temizlemesinin ardından kara yolunda trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.