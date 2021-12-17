Haberler Yaşam Haberleri Akıllara durgunluk veren kaza…İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 17.12.2021 00:03 Son Güncelleme: 17.12.2021 00:08

Akıllara durgunluk veren kaza…İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Akıllara durgunluk veren kaza…İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Antalya'nın Kaş ilçesinde, iki motosikletlerin çarpışması sonucu 2 sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Akılları durgunluk veren kaza Çavdır Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki M.C.K'nın kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen M.A. (56) yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

HURDAYA DÖNDÜ

İki motosikletin hurdaya döndüğü kazada sürücüler yola fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri iki motosiklet sürücüsünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki cenaze Kaş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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Akıllara durgunluk veren kaza…İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
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