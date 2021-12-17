Akıllara durgunluk veren kaza…İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Akılları durgunluk veren kaza Çavdır Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki M.C.K'nın kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen M.A. (56) yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

HURDAYA DÖNDÜ

İki motosikletin hurdaya döndüğü kazada sürücüler yola fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri iki motosiklet sürücüsünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki cenaze Kaş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.