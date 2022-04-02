“Akıllı mahkeme” endişe verici

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde "Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Yapay Zeka Kullanımının Etkileri Uluslararası Sempozyumu" Gerçekleştirildi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) iş birliği ile düzenlenen "Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Yapay Zeka Kullanımın Etkileri Uluslararası Sempozyumu" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TİHEK ile imzaladıkları işbirliği protokolünün ardından ilk olarak Hukuk Fakültesi öğrencilerinin İnsan Hakları Öğrenci Topluluğu'nu kurduklarını belirterek, "Bu kapsamda kütüphanemizdeki eşitlik ve insan hakları konusundaki kaynaklarımızı güncelledik ve birlikte uluslararası bir konferans düzenlemeye karar verdik. Kadim ve çok başarılı bir hukuk fakültemiz var. Son zamanlarda yapay zeka konusunda ve yapay zekanın hukuk sistemindeki etkileri konusuna temayüz etmeye çalışıyor. Sonunda Avrupa Konseyinin yakın zamanda hazırladığı bir raporda dile getirdiği bir konu olan insan ve toplum hayatında hızla yaygınlaşan yapay zeka kullanımının oluşturabileceği ayrımcılık risklerini ve yapay zekanın hukuk sistemlerine etkisini ele alan bir konferans düzenlemeye karar verdik. Bu konferans bir bakıma daha iyi, daha adil sistemler geliştirmek için gelecekte yoğun olarak kullanılması planlanan yapay zekanın kendisinin sorgulanmasını, kendisinin adaletinin masaya yatırılmasını sağlıyor" dedi.

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç de, ayrımcılık yasağı bağlamında yapay zeka kullanımının etkileri konusunda akla ilk mühendislik alanları gelse de konunun bir çok alanla ilişkili olduğunu söyledi. Kılıç, "İçinde bulunduğumuz yüzyılı dijital gözetim çağı olarak ifade etmemiz mümkün hale gelmiştir. Bu çerçevede bu dijitalleşmenin var ettiği imkanlarla sunduğu olanakları, sosyal medya olanaklarını da işin içine katarsak bir ağ toplumunun içinde olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Oturduğumuz yerden yaptığımız bir sosyal medya paylaşımıyla o ağ toplumunun içinde kimi zaman bir hak öznesi olarak kimi zaman bir suçun faili olarak yer alabiliyoruz. Herkesin herkesi gözetleyebildiği bir etkileşim çağındayız" dedi.

Çağımızın büyük veri çağına dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Kılıç, "Artık verilere sahip olan kişi bütün dünyayı, bütün muhatap olduğu kitleyi yönetebilir hale geliyor. Kişisel veriler önem arz ediyor. Bu verilerin insan onurunu, hak ve özgürlükleri ihlal edici şekilde kullanılabildiğine de şahit oluyoruz" diye konuştu.

Bazı ülkelerde akıllı mahkeme uygulamalarının başladığını da ifade eden Prof. Dr. Kılıç, bu çerçevede e-ticaret, fikri mülkiyet gibi davaların sadece akıllı mahkemelerde gerçekleştirildiğini söyledi. Akıllı ya da yapay zeka mahkemelerinin özellikle hak temelinde ciddi kaygılar ve endişeler yarattığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "İnsani ön yargının da ötesine geçen sistematikleşen, kurumsallaşan bir makine ön yargısı ortaya çıkabilir. Çünkü makine almış olduğu verilerle sürekli eş biçimde aynı vakaları değerlendirir ve algoritmik yazılımda eğer bir ön yargı, kötü niyet varsa bunu sürekli tekrar edebilir. Bunun aynı zamanda masumiyet karinesini de ihlal edebileceğini de söylememiz gerekiyor" dedi.

Başkan Prof. Dr. Muharrem Kılıç tüm bu nedenlerle ulusal insan hakları kurumlarının konuya hassasiyetle yaklaşması ve gündemlerine alması gerektiğini vurguladı.