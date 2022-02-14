Akıllı telefon bağımlılığında 8’inci sıradayız

KANADA'DAKİ McGill Üniversitesi araştırmacıları, 24 ülkeden 34 bin katılımcının akıllı telefon kullanımına ilişkin verilerini analiz etti. Independent Türkçe'nin haberine göre, veriler 2014 ve 2020 arasını kapsıyordu. Computers in Human Behavior adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada Çin, Suudi Arabistan ve Malezya bağımlılık seviyesi en yüksek üç ülke oldu. Almanya ve Fransa listenin son sıralarında yer alırken, Türkiye 8. ülke konumunda. Araştırmacılar, ülkeler arası farklılıkların akıllı telefonlar aracılığıyla düzenli olarak iletişim halinde kalmanın gerekliliğini etkileyen sosyal normlar ve kültürel beklentilerden kaynaklandığını düşünüyor. Verileri analiz edilen katılımcıların yaşı 15 ve 35 arasında değişiyor. Ayrıca katılımcıların çoğu (yüzde 60) kadındı. Araştırmacılar, "Bulgular, akıllı telefonların sorun teşkil eden düzeyde kullanımının dünyada arttığını gösteriyor" dedi.