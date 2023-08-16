Haberler Yaşam Haberleri "Akılsız kişi başkalarının eğlence programında bir aksama olmasın diye çabalar" anlamına gelen ve düğün olur iki kişiye şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
Giriş Tarihi: 15.8.2023 23:42 Son Güncelleme: 16.8.2023 00:00

"Akılsız kişi başkalarının eğlence programında bir aksama olmasın diye çabalar" anlamına gelen ve düğün olur iki kişiye şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 15 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen "Akılsız kişi başkalarının eğlence programında bir aksama olmasın diye çabalar" anlamına gelen ve düğün olur iki kişiye şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Akılsız kişi başkalarının eğlence programında bir aksama olmasın diye çabalar anlamına gelen ve düğün olur iki kişiye şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 15 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan "Akılsız kişi başkalarının eğlence programında bir aksama olmasın diye çabalar" anlamına gelen ve düğün olur iki kişiye şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: "Akılsız kişi başkalarının eğlence programında bir aksama olmasın diye çabalar" anlamına gelen ve düğün olur iki kişiye şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?



SEÇENEKLER

A- Tasası düşer ahmak misafire
B- Derdi düşer alık eltiye
C- Kaygısı düşer deli komşuya (CEVAP)
D- Telaşı düşer densiz baldıza


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