Akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi 83422 Nolu caddede bulunan bir enerji firmasında meydana gelen olayda, elektrik panosunu montajı yapan işçi bilinmeyen bir nedenle akıma kapıldı. Bu sırada meydana gelen elektrik kaçağına bir başka işçi de kapıldı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaralılardan birinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayda yaralanan 48 yaşındaki Yılmaz Aygül ise 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.