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Giriş Tarihi: 23.5.2023 15:08 Son Güncelleme: 23.5.2023 15:47

Akıma kapıldı, yaşamını yitirdi

Kocaeli Dilovası İlçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan 35 yaşındaki Tuncay Özsoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Akıma kapıldı, yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Dilovası İlçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında gece vardiyasına giden 35 yaşındaki Tuncay Özsoy saat 23.30 sıralarında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İlk müdahalesi iş yerinde yapılan talihsiz genç daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evli ve üç çocuk babası Özsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Özsoy'un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Özsoy'un cenazesi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ortaköy Köyü'nde toprağa verildi.

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Akıma kapıldı, yaşamını yitirdi
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