Akıncılar Beldesine doğalgaz sevinci yaşanıyor

Akıncılar Beldesinin her geçen gün modern bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Milletvekili Aydın; "Durmadan, yorulmadan hizmet ve eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin her derdine derman olacak, hayat standardını yükselteceğiz. Bu güzel yatırım için ilgili bakanlığımıza, Akıncılar Belediye başkanımız İsmet Çetinkaya'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, şirin beldemiz Akıncılar'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Akıncılar beldesi halkına en güzel hizmeti verme adına çalıştıklarını belirten Belde Belediye başkanı İsmet Çetinkaya; "Beldemizin bir çok sorununu çözmüş durumdayız. Eksiklerimiz arasında Doğalgaz vardı. Milletvekillerimize doğalgaz talebimizi iletmiştik ve her Ankara'ya yaptığımız ziyaretlerde bu talebimizi tekrarladık, takibini yaptık. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu bugün Akıncılar Beldemize Doğalgaz verilmesi yönünde kararı bizlere bildirdi. Her konuda olduğu gibi beldemizin Doğalgaza kavuşturulmasında büyük gayret sarf eden başta Milli Savunma Komisyonu başkanı Ahmet Aydın'a, ilimiz milletvekillerine ve il teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Beldemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.