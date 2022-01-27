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Giriş Tarihi: 27.1.2022 11:27 Son Güncelleme: 27.1.2022 11:35

Akkayalar travertenlerinin muhteşem görüntüsü

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Akkayalar travertenlerinin muhteşem görüntüsü

Bolu merkeze bağlı Çepni köyü sınarları içerisinde yer alan ve doğa harikasıyla görenleri kendisine hayran bırakan Akkayalar Travertenlerinin buz tutması muhteşem bir görselliği ortaya koydu.

Bolu merkeze 10 kilometre mesafede bulunan ve Bolu'nun Pamukkale'si olarak da bilinen Akkayalar Travertenleri yaklaşık 8 metre uzunluğunda buz sartıkları oluşturması muhteşem bir görsellik yarattı.

Bolu ve Batı Karadeniz'in tek örneği olan, doğal yapısını yıllardır koruyan Akkayalar yaz aylarında Pamukkaleyi andırması kış aylarında ise buz sarkıtlarıyla adını bu yönde de duyuran bölgede, ayrıca maden suyunun bulunması da artı bir katma değer yaratıyor.

Akkayalar Travertenlerinin buz tutması görenleri şaşkına çevirirken, birçok vatandaşlar araçlarını durdurup, bol bol fotoğraf ile video çekimi gerçekleşti.

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Akkayalar travertenlerinin muhteşem görüntüsü
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