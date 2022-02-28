Akkuyu işçi servisi devrildi; 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü Büyükeceli Mersin-Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.
Servis otobüsü, yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yolundaki bir otomobilin üzerine düştü.
Kazada servis otobüsteki 40 kişiden 22'si özel araçlarla ve ambulanslarla Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki Devlet Hastanelerine gönderilerek tedavi altına alındı.
Tedavi altına alınan 1 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 1 kişi de Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Geçtiğimiz hafta yine Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü kaza yapmış ve kazada yaralanan 40 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.