Akkuyu NGS ‘Dünyanın en güçlü vinci’ Türk operatöre emanet

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatı hızla ilerliyor. Yaklaşık 20 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük istihdam projesine dönüşen projenin inşaatında kullanılan son teknoloji ekipmanlar da dikkat çekiyor.

"Dünyanın en güçlü paletli vinci" olarak bilinen Liebherr LR 13000 de bunlardan biri. Enerji santralleri ve petrol arıtma endüstrisi tesislerinin inşasında kullanılan dev vinçlerden dünyada yalnızca 5 örneği var ve bunların 2 adedi Akkuyu şantiyesinde yer alıyor. Paletli Liebherr LR 13000, binlerce tonluk ekipmanların milimetrik bir hassasiyetle kurulmasını sağlıyor.

Teknik özellikleri bakımından 12 metrelik bir bom ile ağırlığı ile 3 bin tonluk taşıma kapasitesine sahip bu dev makinelerin yönetimi ise bir Türk operatöre emanet. Akkuyu NGS'de 2019 yılından bu yana vinç operatörü olarak görev yapan Yakup Çekiç, inşaat alanında tamamlanması 24 saati bulabilen montaj operasyonlarının en kritik aşamalarında görev alıyor.

EN AĞIR EKİPMANLARI MİLİMETRİK HASSASİYETLE KURUYOR

Akkuyu NGS gibi dev bir projede çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Vinç Operatörü Yakup Çekiç, "Daha önce başka yabancı projelerde çalışma imkânı bulsam da görev yaptığım projelerin en büyüğü ve en önemlisi Akkuyu NGS. Biz burada bir ekibiz. Herkes kendi işini yapar ama genel olarak bakıldığında hepimiz tek bir işin birer parçasıyız. Ekibin her bir üyesinin yaptığı iş ayrı bir öneme sahip. Sapan bağlayandan vinç operatörüne kadar herkes bir zincirin halkası ve herkes işini büyük bir hassasiyetle yürütüyor" dedi.

Vinç operatörünün, tonlarca metal yapının ve ekipman bileşenlerinin çok karmaşık kaldırma işlerini yürütmesi büyük konsantrasyon ve dikkat gerektiriyor. Örneğin, reaktör binası iç koruma kabuğunun ikinci katmanının ağırlığı 320 tonu, reaktör basınç kabının ağırlığı 340 tonu aşıyor. Bununla beraber, parçalar tasarım konumuna monte edilirken kabul edilebilir sapmalar bazen bir milimetreyi geçmeyebiliyor.

"MAKİNENİN KONTROLÜNÜ ALDIĞIMDA HEYECANIM DORUK NOKTASINA ÇIKIYOR"

Son olarak 12 saat süren bir çalışmaya imza atarak birinci reaktörün beşinci katmanının montajını gerçekleştiren Çekiç, yaptığı işi "heyecan verici ve titiz bir iş" olarak niteledi. "Sahaya ilk geldiğimde benden önce çalışan Rus meslektaşlar tecrübelerini benimle paylaştılar. Bu işi yapmak için 3 aylık bir eğitim aldım" dedi.

Çekiç, "Aldığım eğitim esnasında vinç hakkında yeni ve faydalı bilgiler edindim. Liebherr LR 13000 operatörü olarak Akkuyu NGS inşaat sahasında gerçekleştirdiğim ilk yük kaldırma işi birinci güç ünitesinin birinci iç koruma kabuğu katmanının montajıydı. Heyecanlıydım. O gün yöneticilerim ve çalışma arkadaşlarım bana moral vererek destek oldular. Kabine geçip makinenin kontrolünü elime aldığımda heyecan doruk noktasına çıkıyor. Kaldırılan yük ne olursa olsun bütün çevreyi kontrol etmek gerekiyor. Hava durumu, sapanlama şeması, yükün herhangi bir engelin olup olmadığı gibi çeşitli durumlar sürekli kontrol edilir. Operasyon sırasında cihazlardan gelen bilgiler titizlikle takip edilir. İç koruma kabuğunu kaldırırken 3 kişi telsizden operasyona eşlik eder. Bir kişi komut verir, iki kişi yedekte bekler ve yük taşıma esnasında herhangi bir zorluk olması durumunda devreye girer. Kaldırma operasyonuna başlamadan önce toplantı yapılır ve en ince ayrıntıların dikkate alındığı program hazırlanır" diye konuştu.

Akkuyu NGS sahasında uluslararası bir ekiple birlikte çalıştığını belirten Çekiç, şantiyede farklı kültüre sahip kişilerin birbirine büyük saygı duyarak ve hoşgörü çerçevesinde çalıştıklarını söyledi. Tüm ekibin ortak bir amaç uğruna çaba harcadığını belirten Çekiç, "Burada çalışmaya başladığımda Rusça bilmiyordum ve açıkçası biraz zorlandım. Fakat zaman geçtikçe arkadaşların da yardımıyla dil öğrenme konusunda ilerleme kaydetmeye başladım. Hepimiz farklıyız ama insanda yakınlaşma isteği varsa bütün engeller aşılır" diye konuştu.