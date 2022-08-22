Akkuyu nükleer santrali ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nda Akkuyu nükleer güç santrali açılış tarihini verdi!

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Akkuyu Nükleer Santrali ile ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma konusunda önemli bir adım daha atmış olacağız. Son 20 yılda ülkemizdeki baraj sayısını 703'e çıkardık. Hidroelektrik güç bakımından ülkemizi dünyada 9. sıraya yükselttik."

"İnşallah bu santralin ilk ünitesini önümüzdeki yıl devreye alarak ülkemizdeki enerjide dışa bağımlılığıktan kurtarma yolunda yeni bir adım daha atacağız."