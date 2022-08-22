Haberler Yaşam Haberleri Akkuyu nükleer santrali ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nda Akkuyu nükleer güç santrali açılış tarihini verdi!
Giriş Tarihi: 22.8.2022 19:11

Akkuyu nükleer santrali ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nda Akkuyu nükleer güç santrali açılış tarihini verdi!

Ülkemizde enerji sorununa çözüm getirecek olan Akkuyu nükleer santrali hakkında önemli bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akkuyu nükleer santrali ne zaman açılacak” sorusuna cevap verdi. Vatandaşlar uzun süredir Akkuyu nükleer santrali ne zaman açılacak sorusunu yöneltiyor. Akkuyu NGS ile birlikte enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ön görülüyor. İşte Akkuyu nükleer santrali açılış tarihi!

Akkuyu nükleer santrali ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nda Akkuyu nükleer güç santrali açılış tarihini verdi!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında kritik açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma yolunda önemli bir adım olan Akkuyu Nükleer Santrali, yakında hizmete alınacak. Vatandaşlar "Akkuyu nükleer santrali ne zaman açılacak?" sorusunu soruyordu. Peki, Akkuyu nükleer santrali ne zaman açılacak? İşte detaylar!

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Akkuyu Nükleer Santrali ile ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma konusunda önemli bir adım daha atmış olacağız. Son 20 yılda ülkemizdeki baraj sayısını 703'e çıkardık. Hidroelektrik güç bakımından ülkemizi dünyada 9. sıraya yükselttik."

"İnşallah bu santralin ilk ünitesini önümüzdeki yıl devreye alarak ülkemizdeki enerjide dışa bağımlılığıktan kurtarma yolunda yeni bir adım daha atacağız."

22 AĞUSTOS 2022 KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

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Akkuyu nükleer santrali ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nda Akkuyu nükleer güç santrali açılış tarihini verdi!
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