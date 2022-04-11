Akli dengesi bozuk genci ailesi iple elektrik direğine bağladı

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinleri 25 yaşlarında bir erkeğin elektrik direğine bağlandığını görünce 112'yi aradı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan mahalle bekçileri ismi açıklanmayan genci, elektrik direğine bağlı bir şekilde buldu. İpi kesen bekçiler genci kurtardı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen ve evdekilere saldıran gencin ailesi tarafından önce darp edildiğini daha sonra iple elektrik direğine bağlandığı ortayla çıktı. Polis merkezinde ifadesi alınan aile daha sonra serbest bırakıldı.