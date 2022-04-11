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Giriş Tarihi: 11.4.2022 10:08 Son Güncelleme: 11.4.2022 10:14

Akli dengesi bozuk genci ailesi iple elektrik direğine bağladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Akli dengesi bozuk genci ailesi iple elektrik direğine bağladı

Adana'da akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırdığı iddiasıyla ailesi tarafından elektrik direğine bağlanan Suriyeli uyruklu genci mahalle bekçileri kurtardı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinleri 25 yaşlarında bir erkeğin elektrik direğine bağlandığını görünce 112'yi aradı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan mahalle bekçileri ismi açıklanmayan genci, elektrik direğine bağlı bir şekilde buldu. İpi kesen bekçiler genci kurtardı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen ve evdekilere saldıran gencin ailesi tarafından önce darp edildiğini daha sonra iple elektrik direğine bağlandığı ortayla çıktı. Polis merkezinde ifadesi alınan aile daha sonra serbest bırakıldı.

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Akli dengesi bozuk genci ailesi iple elektrik direğine bağladı
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