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Giriş Tarihi: 17.11.2021 00:55

Akli dengesi bozuk kadın camiye zarar verdi

İHA
Akli dengesi bozuk kadın camiye zarar verdi

Büyükçekmece’de akli dengesi bozuk bir kadın, öğlen namazı öncesi camiye gelerek elektrik kablolarını kopardı, halılara, klimaya ve ses sistemine zarar verdi. Kadın çevredekiler tarafından fark edilerek polise teslime edildi. Yakalanan kadın, “Temizlik yapıyorum” dedi

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Merkez Camii'nde yaşandı. İddiaya göre akli dengesi bozuk bir kadın öğlen namazı öncesinde camiye geldi. Çevrede kimsenin olmadığını gören kadın caminin içerisine zarar vermeye başladı.

Elektrik kablolarını koparan kadın, halılara, ses sistemine ve klimaya zarar verdikten sonra, camiye gelen vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar kadını yakaladıktan sonra polisi çağırarak kadını teslim etti. Kendisine neden böyle bir şey yaptığı sorulan kadın ise "Temizlik yapıyorum" dedi.

"AYNI KADIN ARKA TARAFTA BİRKAÇ GÜN ÖNCE KONTEYNERLERİ YAKMIŞ"

Yaşanan olayı anlatan cami imamı Ahmet Ensari, "Akli dengesi bozuk olan bir kadın. Temizlik yapıyorum diyerek buraları alt üst etmiş, tesisatları kopartıp dolapları devirmiş. Bizde emniyeti çağırıp teslim ettik. Birkaç gün önce aynı kadın arka tarafta konteynerleri yakmış" dedi.

Yaşananları anlatan Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Cami Derneği Başkanı Cafer Demirkaya, "Akli dengesi bozuk bir kadın kimsenin olmadığı bir saatte buraya girmiş. Camiyi dağıtmış. Yakaladık kadını polise teslim ettik" diye konuştu.

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Akli dengesi bozuk kadın camiye zarar verdi
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