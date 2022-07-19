AKM’de ’Barış Konseri’ Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem’i Can Deliorman yönetecek!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem'i Can Deliorman yönetimindeki, Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının "Barış Konseri" 21 Temmuz akşamı AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.
Filistin Gençlik Orkestrası
Cemi'i Can Deliorman Şef
Ferda Yetişer Mezzo Soprano
Süleyman Yardım Ney
Tamer Al-Sahouri Ud
Jalal Albess Bozuk
Rama Badarne Kanun
Program
Yusuf Yalçın
Doğu Rapsodisi
Bishara Khell
Altoların Dansı
Âşık Veysel
Uzun İnce Bir Yoldayım Düzenleyen: Oğuzhan Balcı
Suhail Khoury
Raks Düzenleyen: Bishara Khell
Tamer Al-Sahouri
Hicaz Düzenleyen: Bishara Khell
Kemani Sebuh Efendi
Kürdîli Hicazkâr Longa Düzenleyen Yusuf Yalçın
Antonín Dvořák
9.Senfoni, mi minör, "Yeni Dünya", Op.95
Adagio - Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace – Poco sostenuto
Allegro con fuoco