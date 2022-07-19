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Giriş Tarihi: 19.7.2022 13:01

AKM'de 'Barış Konseri' Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem'i Can Deliorman yönetecek!

Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının “Barış Konseri” 21 Temmuz akşamı AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

AKM’de ’Barış Konseri’ Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem’i Can Deliorman yönetecek!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem'i Can Deliorman yönetimindeki, Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının "Barış Konseri" 21 Temmuz akşamı AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

Filistin Gençlik Orkestrası
Cemi'i Can Deliorman Şef

Ferda Yetişer Mezzo Soprano
Süleyman Yardım Ney
Tamer Al-Sahouri Ud
Jalal Albess Bozuk
Rama Badarne Kanun

Program
Yusuf Yalçın
Doğu Rapsodisi

Bishara Khell
Altoların Dansı

Âşık Veysel
Uzun İnce Bir Yoldayım Düzenleyen: Oğuzhan Balcı

Suhail Khoury
Raks Düzenleyen: Bishara Khell

Tamer Al-Sahouri
Hicaz Düzenleyen: Bishara Khell

Kemani Sebuh Efendi
Kürdîli Hicazkâr Longa Düzenleyen Yusuf Yalçın

Antonín Dvořák

9.Senfoni, mi minör, "Yeni Dünya", Op.95
Adagio - Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace – Poco sostenuto
Allegro con fuoco

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AKM'de 'Barış Konseri' Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem'i Can Deliorman yönetecek!
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