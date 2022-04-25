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Giriş Tarihi: 25.4.2022 14:16

AKM'de gerçekleşen Çocuk Sanat Festivali'ni 100 bin kişi ziyaret etti

AA
AKM’de gerçekleşen Çocuk Sanat Festivali’ni 100 bin kişi ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Çocuk Sanat Festivali" sona erdi.

Çocukların ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği festivali, bir haftada yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Her gün birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ve müzikal gösterileri izleyen çocuklar ayrıca sanat atölyelerinde resimden müziğe, baleden seramiğe, tişört boyamadan boncuk yapımına çeşitli sanat dallarıyla yakından ilgilenme fırsatı buldu.

Yeşilçam Sineması'nda sunulan eğlenceli filmleri izleyen çocuklar, ayrıca festivalin açık alanlarında sevilen çizgi film kahramanlarının maskotlarıyla buluştu, boyama evinin duvarlarını boyadı, dev piyanoda dans ederek, müzik yapma olanağı buldu.

İnteraktif akvaryumda çizdikleri balıkları denizde yüzdüren katılımcılar, Renklerle Dans Bölümü'nde ise birbirinden eğlenceli müziklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürlüğünün Türkiye genelindeki çocuklara yaptığı çağrıyla gerçekleştirilen, 9. Ulusal Resim Yarışması'na katılan resimlerin yer aldığı sergi de çocukların ilgisini çekti.

Fotoğraf eğitimi alacak olan çocukların AKM'nin farklı bölümlerinde çektiği fotoğraflar, "Çocukların Gözünden AKM" sergisi başlığıyla festival süresince fotoğraf sevenlerle buluştu.

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AKM'de gerçekleşen Çocuk Sanat Festivali'ni 100 bin kişi ziyaret etti
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