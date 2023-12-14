AKM’de vuslat zamanı

HZ. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü nedeniyle, Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu; önceki akşam AKM Tiyatro Salonu'nda 'Sema Mukabelesi' gerçekleştirdi. Asırlar boyunca mevlevihanelerde yapılan sema merasiminin icrası, postnişin M. Fatih Çıtlak ve sanat yönetmeni Yüce Gümüş önderliğinde sahneye taşındı. Biletleri günler öncesinden biten mukabeleye halkın ilgisi de yoğun oldu. 17 Aralık Pazar günü ise AKM Tiyatro Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu 47 yıldır olduğu gibi bu yıl da geleneği olan Şeb-i Arus yıldönümünde bir Mevlevi ayini icra etmek üzere müzikseverlerin huzuruna çıkacak. Künhî Abdürrahim Dede'nin Hicaz Mevlevi ayininin icra edileceği temsili, şef Mehmet Güntekin yönetecek.