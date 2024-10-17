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Giriş Tarihi: 17.10.2024 12:37 Son Güncelleme: 17.10.2024 12:56

Akraba cinayetinde sanığa müebbet ve 22 yıl hapis

Bolu’da miras anlaşmazlığı nedeniyle geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Kenan Ünen (50), kayınbiraderinin oğlu Erhan Üreten’i (24) pompalı tüfekle öldürürken kayınbiraderi Ekrem Üreten (46) ve küçük oğlu Ersan Üreten’i (23) de ağır yaraladı. Olayın ardından ‘Silahla basit yaralama’, ‘Mala zarar verme’, ‘Silahla tehdit’, ‘Tasarlayarak öldürme’ ve ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklu yargılanan Kenan Ünen, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında hakim önüne çıktı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Kenan Ünen'e 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet, yaralama suçundan da 22 yıl ceza verildi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Akraba cinayetinde sanığa müebbet ve 22 yıl hapis

Geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Ekrem Üreten, burada miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Kenan Ünen ile karşılaştı. Çıkan kavgada Kenan Ünen, pompalı tüfekle kayınbiraderi Ekrem Üreten ile çocukları Ersan ve Erhan Üreten'i vurdu. Erhan Üreten hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası tutuklanan Kenan Ünen, 'Silahla basit yaralama', 'Mala zarar verme', 'Silahla tehdit', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı.

Kenan Ünen'e 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 22 yıl hapis cezası verildi.

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Akraba cinayetinde sanığa müebbet ve 22 yıl hapis
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