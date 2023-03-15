Haberler Yaşam Haberleri Akraba dehşeti
Giriş Tarihi: 16.3.2023

Akraba dehşeti

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Akraba dehşeti
Antalya'da psikolojik sorunları olan Yunus Emre Şen (30), dün saat 08.00 sıralarında bir ekmek bıçağıyla, apartman girişinde beklemeye başladı. Bir süre sonra aynı aparmanda oturan kuzenleri Tayfun Gebeş (29) ile Ferdi Gebeş (33) evden çıkınca, bıçakla saldırdı. İki kardeşi bıçakla yaralayan Şen, daha sonra karşı dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş (60) ile torunu Alparslan Gebeş'in (10) zilini çaldı. Kapının açılmasıyla içeriye giren Şen, teyzesi ile torununu bıçaklayıp ikinci kattaki kendi dairesine gitti. Gebeş kardeşler taksi ile hastaneye gitti. İhbar üzerine gelen ekipler Nurten ve Alparslan Gebeş'in olduğu daireye itfaiye merdiveni ile girdi. Ense, boyun ve karın bölgesinden bıçaklanan 10 yaşındaki çoçuk kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Şen tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Böyle birinin derdi ne ülkedir ne millettir
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz...
Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 'Geçici işçilere kadro' açıklaması! Tarih verdi...
Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var
Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj! Skandal sözler yeniden gündem oldu: Bir ay içinde göreve iade edip özür dileyeceğiz
HÜDA PAR’ın HDP’den farkı mı?
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Akraba dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA