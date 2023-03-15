Akraba dehşeti

Antalya'da psikolojik sorunları olan Yunus Emre Şen (30), dün saat 08.00 sıralarında bir ekmek bıçağıyla, apartman girişinde beklemeye başladı. Bir süre sonra aynı aparmanda oturan kuzenleri Tayfun Gebeş (29) ile Ferdi Gebeş (33) evden çıkınca, bıçakla saldırdı. İki kardeşi bıçakla yaralayan Şen, daha sonra karşı dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş (60) ile torunu Alparslan Gebeş'in (10) zilini çaldı. Kapının açılmasıyla içeriye giren Şen, teyzesi ile torununu bıçaklayıp ikinci kattaki kendi dairesine gitti. Gebeş kardeşler taksi ile hastaneye gitti. İhbar üzerine gelen ekipler Nurten ve Alparslan Gebeş'in olduğu daireye itfaiye merdiveni ile girdi. Ense, boyun ve karın bölgesinden bıçaklanan 10 yaşındaki çoçuk kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Şen tutuklandı.