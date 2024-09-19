Akraba kavgasında 2 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Kalecik ilçesinde akraba iki aile arasında alacak verecek tartışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İstasyon Caddesi'nde önceki gece fırıncı olan akraba aileler arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek bıçaklanarak hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden amca ve yeğeni dün toprağa verildi.