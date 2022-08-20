Akrabalar arası miras kavgasında kan aktı

Büyüyen kavgada, belinden silahını çıkaran bir şahıs, çevredeki insanlara aldırış etmeden husumetlilerine kurşun yağdırdı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlarda cadde üzerinde bulunan vatandaşlar korkudan sağa sola kaçışırken, kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.