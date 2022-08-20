Akrabalar arası miras kavgasında kan aktı

Osmangazi İlçesi Emek mahallesindeki Turgut Özal Caddesi üzerinde karşılaşan husumetli iki aile ortalığı birbirine kattı. Miras anlaşmazlığı nedeniyle anlaşamayan aile bireyleri kalabalık cadde üzerinde kavgaya tutuştu.
Büyüyen kavgada, belinden silahını çıkaran bir şahıs, çevredeki insanlara aldırış etmeden husumetlilerine kurşun yağdırdı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlarda cadde üzerinde bulunan vatandaşlar korkudan sağa sola kaçışırken, kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin tabanca ile vurduğu Y.Y., H.A. ve M.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı 3 kişi çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.