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Giriş Tarihi: 20.8.2022 13:20 Son Güncelleme: 20.8.2022 13:45

Akrabalar arası miras kavgasında kan aktı

Bursa’da akraba iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Cadde ortasında karşılaşan aile bireyleri birbirlerine taş, sopa ve tabancayla saldırdı. Çıkan olaylarda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Akrabalar arası miras kavgasında kan aktı

Osmangazi İlçesi Emek mahallesindeki Turgut Özal Caddesi üzerinde karşılaşan husumetli iki aile ortalığı birbirine kattı. Miras anlaşmazlığı nedeniyle anlaşamayan aile bireyleri kalabalık cadde üzerinde kavgaya tutuştu.

Büyüyen kavgada, belinden silahını çıkaran bir şahıs, çevredeki insanlara aldırış etmeden husumetlilerine kurşun yağdırdı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlarda cadde üzerinde bulunan vatandaşlar korkudan sağa sola kaçışırken, kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin tabanca ile vurduğu Y.Y., H.A. ve M.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı 3 kişi çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Akrabalar arası miras kavgasında kan aktı
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