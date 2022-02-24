Arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Asağıkonak köyünde, akraba oldukları belirlenen ve daha öncede aralarında geçmişe dönük arazinden kaynaklı husumet bulunan 'Akdağ' ve 'Aladağ' aileleri arasında yeniden tartışma çıktı.

Sözlü başlayan tartışma bir anda aileler fertleri arasında kavgaya dönüştü. Silah, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 4'ü ağır 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Köylülerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı jandarma birlikleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma duruma müdahale ederek kavganın daha da büyümesinin önüne geçerken, sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır alan yaralılardan 2'si doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemleri aldı.