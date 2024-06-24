Akrabaların kavgası cinayetle son buldu

Muş'un Merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı. Silahların konuştuğu akraba kavgasının paydaşları arasında daha önceden husumet bulunduğu öğrenildi. Çatışma esnasında mermilerin isabet ettiği Burhan Kılınç ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılınç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. İhbar üzerine beldeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, beldede güvenlik önlemlerini artırdı.