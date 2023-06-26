Akrabaların kavgası ölümle sonuçlandı

Adana'da önceki gece Yüreğir ilçesinde hala ve dayı çocukları olan akraba iki aile arasında alacak-verecek meselesinden kavga çıktı. Bu sırada kalabalıkta kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı. Kurşunlar kavgaya karıştığı öne sürülen Sinan Elmas'ın başına ve göğsüne isabet etti. İbrahim Z. ise bacağından bıçaklandı. Ağır yaralanan Elmas, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Elmas'ın yakınları, akrabalarının evine taşla saldırdı. Kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı.