Akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 ölü 3 yaralı

Gaziantep'ın Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Kartal Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Yılmazer, önceki gün amcası Mustafa Yılmazer ile tartıştı. Ardından, akşam saatlerinde amcasının evini basan Ahmet Yılmazer, bahçede oturan aileye kurşun yağdırdı. Mustafa Yılmazer'in eşi Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer (30) ölürken, gelini Pınar Yılmazer (25) ile torunları Ayaz (5) ve Irmak Yılmazer (6) ise yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Ahmet Yılmazer ise jandarmanın sıkı takibi sonucu, boş bir arazide yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.