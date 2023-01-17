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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Akrabalarına pusu kurdular 3 ölü, 2 yaralı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Akrabalarına pusu kurdular 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'ın Şehitkamil ilçesinde akraba olan Kıranşal ailesinin fertleri arasında Yılmaz Kıranşal'ın gelininin kaçırılması meselesi nedeniyle birkaç yıl önce husumet oluştu. Araya başka akrabaların girmesi üzerine barışan aileler arasındaki küskünlük ise devam etti. Önceki gün aynı mahallede vefat eden bir kişinin cenazesine katılan akrabalar arasında sözlü tartışma çıktı. Taziye bitiminde evlerine dönen Yılmaz Kıranşal (67) eşi Nigar Kıranşal, oğlu Kenan Kıranşal (38), kız kardeşi Leyla Çeliktop ve yeğeni Uğur Çeliktop (33) evlerinin önüne gittiklerinde bir araçta bekleyen akrabalarının silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Yılmaz ve Kenan Kıranşal ile Uğur Çeliktop yaşamlarını yitirirken ağır yaralanan Nigar Kıranşal ve Leyla Çeliktop ise hastaneye kaldırıldı. Nigar Kıranşal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ölenlerin cesetleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişinin peşine düştü.

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Akrabalarına pusu kurdular 3 ölü, 2 yaralı
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