Akrabası tarafından öldürülen baba ve 2 oğlu defnedildi

Muğla Seydikemer'in Çatak Mahallesinde akşam yemeği sırasında Buhuroğlu ailesine, husumetli akrabaları R.B. tarafından silahlı saldırı yapıldı. R.B. aralarında husumet olduğu ileri sürülen amcası Adnan Buhuroğlu (55) ve kuzenleri Tahsin Buhuroğlu (29) ile Yasin Buhuroğlu'nu (29) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan R.B., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba Adnan ve oğulları Tahsin ile Yasin Buhuroğlu'nun cenaze töreni yapıldı. Çatak Mahallesindeki cenazeye, Buhuroğlu ailesinin yakınları ve mahalle halkı katıldı. Elim bir cinayete kurban giden baba ve iki oğlu, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşı ve dualarla defnedildi.