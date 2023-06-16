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Giriş Tarihi: 16.6.2023 10:43 Son Güncelleme: 16.6.2023 10:46

Akrabasını düğünde öldüren katil zanlı tutuklandı

Adana'da 2006 yılında annesinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan ve delil yetersizliğinden beraat eden akrabası Ali Yeşilağaç’ı (48) düğünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Necmettin Ömer K. (38) tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Akrabasını düğünde öldüren katil zanlı tutuklandı

Adana'nın Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta bulunan bir tesiste 13 Mayıs'ta meydana gelen olayda, kayınbiraderinin düğününe katılan Ali Yeşilağaç (48), düğün çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla vurularak ağır yaralanan Yeşilağaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis cinayeti işleyenin Yeşilağaç'ın akrabası Necmettin Ömer K. olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi Mersin'de yakaladı. Necmettin Ömer K.'nin ifadesinde, gittiği düğünde babasından ayrılan annesi Fatime Altundal'ın 2006'da tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan, ancak delil yetersizliğinden beraat eden akrabası Yeşilağaç ile karşılaştıklarını, elini beline götürmesiyle kendisine silah çekeceğini düşünüp yanındaki tabancayla ateş açtığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Necmettin Ömer K. tutuklandı.

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Akrabasını düğünde öldüren katil zanlı tutuklandı
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