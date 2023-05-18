Akrabasını pompalı tüfekle öldürdü

Samsun'un Çarşamba ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Hüseyin Sarıözkan aralarında husumet bulunan akrabası 41 yaşındaki Adem Sarıözkan'a bahçe kapısının yanında pompalı tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Adem Sarıözkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Sarıözkan jandarma tarafından gözaltına alındı. Adem Sarıözkan'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesine morguna kaldırıldıktan sonra otopsi işlemleri için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.