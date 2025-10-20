Akran dehşeti can aldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde laf atma meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki genç, 16 yaşındaki genci öldürdü. Olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Hakkı E. K. ile 14 yaşındaki Y. K. arasında laf atma yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Y.K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı E. K.'ye saldırarak ağır şekilde yaraladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Hakkı E. K. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi 14 yaşıındaki Y.K. gözaltına alındı.