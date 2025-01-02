Akran kavgasında kan aktı

Konya'da iki çocuk arasında üç ayların başlangıcı nedeniyle bir parkta gerçekleştirilen 'şivlilik' etkinliğinde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki E.K., 14 yaşındaki arkadaşı U.T.K.'yı bıçakla yaraladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, E.K. suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesinde Doğuş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta üç ayların başlangıcını nedeniyle 'şivlilik' etkinliği düzenleniyordu. Burada U.T.K. ve arkadaşı E.K. arasında küfür etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. E.K. üzerinde bulunan bıçakla arkadaşını yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli E.K. ise suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.