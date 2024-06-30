Akran zorbalığı Meclis’in gündeminde

TBMM, her geçen gün artan ve çocukların korkulu rüyası haline gelen "akran zorbalığını" araştırmak için komisyon kuruyor. Türkiye'de yapılan araştırmalar her 3 öğrenciden 1'inin akran zorbalığına uğradığını ortaya koyuyor. PISA OECD Ülke Özetleri Raporu'na göre de Türkiye'de 'Okulda kendimi dışlanmış hissederim' diyen öğrencilerin oranı yüzde 26. Yine çocukların yüzde 31'i kendini okulun bir parçası olarak hissetmiyor. Aynı araştırmaya göre zorbalığa uğrayan öğrencilerin oranı son beş yılda yüzde 2 civarında arttı. TÜİK'in Türkiye Çocuk Araştırması'na göre ise diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğrayan 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 13.8.TBMM'ye "akran zorbalığına" ilişkin yapılan şikayetlerin de son dönemlerde gittikçe arması üzerine harekete geçen Meclis Dilekçe Komisyonu, konuyu tüm yönleriyle araştırmak için bu hafta "Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu" kuracak. Alanında otorite olan uzman bilim adamları, akademisyenler, sivil toplum örgütleriyle birlikte başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere devlet birimlerinin de çağrılacağı alt komisyonda "akran zorbalığının" engellenmesine yönelik olarak çözüm yolları aranacak ve hazırlanacak bir raporla geleceğe dönük bir yol haritası oluşturulacak.