Akran zorbalığına geçit yok

MilliEğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun Bakanlık tarafından akran zorbalığını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi. Tekin, akran zorbalığı konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla velilere yönelik bilgilendirici sunumların rehberlik öğretmenleri tarafından gerçekleştirildiği vurguladı. Okullarda bilgilendirici afiş ve broşürlerin bulunduğuna dikkat çeken Tekin, okul öncesi öğrencilerin velileri için çocukları ile evde yapacakları etkinliklerin, önerilerin yer aldığı bültenler hazırlandığını belirtti. Akran zorbalığına karşı Bakanlık ile UNICEF iş birliğinde Zorlayıcı Yaşam Olayları Psikoeğitim Projesi yürütüldüğünü hatırlatan Tekin, akran zorbalığı yapan ve zorbalığına maruz kalan öğrencilere yönelik ayrı ayrı, her kademeye özgü psikoeğitim programları düzenlendiğini söyledi. Okul öncesi ve ilkokul kademelerindeki öğrencilerin akran zorbalığı konusunda bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla hikâye kitapları da oluşturulduğunu kaydeden Tekin, seçmeli dersler arasındaki Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi Öğretim Programında akran zorbalığını engelleyici nitelikte kazanımlar olduğunu dile getirdi.