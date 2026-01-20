Akran zorbalığının çözümü merhamet ve kalp eğitimi

Türkiye'nin gündemine oturan Minguzzi cinayetinin ardından Atlas Çağlayan'ın da yine bir çocuk tarafından katledilmesi, yine dün Samsun'da 16 yaşında bir çocuğun fırında iki çocuğu bıçaklaması, akran zorbalığının geldiği ürkütücü noktayı gözler önüne serdi. Art arda yaşanan bu olaylar, sorunun yalnızca güvenlik ve ceza tedbirleriyle çözülemeyeceğini ortaya koydu. Modern toplumun insani değerleri ihmal ettiğini vurgulayan ve görmezden gelinen her insani hasletin karşımıza katlanarak sosyal problem olarak çıktığını ifade eden Eğitimci-Yazar Nevzat Özer, "Şiddet, zorbalık ve acımasızlık ancak merhametin duvarlarına çarparak durdurulabilir.

Şiddeti azaltmak yalnızca kurallarla değil, insanın iç dünyasında kurduğu ahlaki sınırlarla mümkündür. Şiddet, çoğu zaman dışlanma, anlaşılmama ve değersizlik hissinden beslenir. Akran zorbalığıyla mücadelede en büyük sorumluluk, okullara ve ailelere düşüyor. Matematik ne kadar önemliyse, merhamet ve şefkat eğitimi de o kadar önemlidir. Bu değerler, yaşatılarak kazandırılabilir" dedi. Günümüz çocuklarının bilgiye hızlı ulaştığını ancak bilgelik ve değerler konusunda zayıf kaldığını ifade eden Nevzat Özer, "Bu çağın çocuklarının her şeyden daha çok rehberliğe ve yol göstericiliğe ihtiyaçları var. Kafaları bilgiye iyi çalışıyor ama bilgeliğe az. Gençlerimiz somutta yeterli, soyutta yetersiz, teoride zengin uygulamada fakir. Ne yazık ki maalesef akılları güçlü kalpleri ise zayıf. Müfredata 'Kalp Eğitimi' dersleri koymanın zamanı geldi" diye konuştu.