Akran zorbalığının etkisi geçmiyor

Çocukların sosyalleşmesini etkileyen önemli faktörlerden biri akranlarıyla olan etkileşimi. Ancak bu etkileşim, zaman zaman olumsuz ilişkileri de içerebiliyor. Çocuk, "zorbalık" ile karşı karşıya kalabiliyor. . Uzmanlar akran zorbalığının etkisinin yaşam boyu sürdüğünü belirtiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ayşen Yenici "Günümüzde kelimesi zorbalık normalleştirilmeye başlandı. Ancak bu durum her iki taraf için de psikolojik sorunlara yol açıyor. Çocuğun zorbalığa maruz kalması için bir nedene ihtiyaç yoktur" dedi.