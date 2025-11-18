Akran zorbalığının yüzde 67’si fiziksel

Son dönemde akran zorbalığına ilişkin içeriklerin sayısında belirgin artış gözlemleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, akran zorbalığı ile ilgili son 1 yıla dair haber ve sosyal medya içeriklerini inceledi. Analize göre akran zorbalığının yüzde 30'unun okul içinde, yüzde 70'inin okul dışında meydana geldiği görüldü. Araştırmada, paylaşımların bir kısmının gerçek olaylara dayandığı, önemli bölümünün doğruluğunun teyit edilmediği, abartılı ya da yanlış yorumlanmış bilgiler içerdiği belirtildi. Bu durumun kamuoyunda okullarda zorbalığın yaygınlaştığına dair genelleyici algı oluşturduğuna, ailelerde endişe, eğitim kurumlarına güvensizlik ve kurumlara yönelik haksız eleştirilere yol açtığı kaydedildi.Zorbalığın yüzde 10'u sözel, yüzde, yüzde 10'u siber, yüzde 13'ü ilişkisel ve yüzde 67'sinin ise fiziksel olduğu belirlendi. İlişkisel zorbalığın, bireyin sosyal ilişkileri, grup içindeki konumu, sosyal itibarı zedelemeye yönelik kasıtlı ve dolaylı saldırganlık olduğu, amacın; mağdurun sosyal çevreden dışlanması, arkadaşlık ilişkilerinin manipüle edilmesi ya da grup içindeki aidiyet duygusunun zayıflatılması olduğu aktarıldı. Fiziksel zorbalığın ise fiziksel zarar verme, bedensel güç kullanma veya tehdit yoluyla korku yaratma amacı taşıyan doğrudan saldırganlık davranışı olduğu ifade edildi.