Akranının kalbiyle yeni bir hayata başlayan depremzede genç yaşadıklarını anlattı

- "Yardım ettiğim teyzenin duası kabul oldu, o gece telefon geldi"

Yakında 17 yaşına basacağını belirten Şahan, enfeksiyon sonucu kalp yetmezliği geliştiğini, üç yıl boyunca yapay kalp cihazıyla yaşadığını, bunun hem psikolojik hem fiziksel olarak çok zor olduğunu dile getirdi.

Şahan, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gördüğü dönemde umutla uygun bir bağışçının çıkmasını beklediğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanede yatarken bir teyze vardı, marketten bir şey almamı istemişti. Ona yardımcı olunca bana sağlığıma kavuşmam için çok dua etmişti. O günün gecesinde kalp nakli için uygun biri olduğu telefonunu aldık.

O teyzenin duası sayesinde olduğunu düşünüyorum, o güne kadar uygun biri çıkmamıştı. Sabaha karşı bir telefon gelmiş. Hemşire odama kan almaya geldi, kalp nakli için uygun bir bağışçı bulunduğunu söyledi. Hemen ameliyat hazırlıkları başladı. O anki şaşkınlığımı, heyecanımı anlatamam. Uzun zamandan beri bekliyordum."

- "Herkes organ bağışında bulunmalı"

Çağatay Şahan, 1,5 yıl önce Kayseri'den kendisine kalbini bağışlayan akranına hep dua ettiğini dile getirdi.

Doktorları ve hastane çalışanlarına hem nakil süreci hem de deprem sonrası kendilerine sahip çıktıkları için teşekkür eden Şahan, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Organ bağışı gerçekten çok önemliymiş, yaşayan biliyor, herkes bağışçı olmalı. Biz üstüne depremi de atlattık, onu da cidden yaşayan anlıyor. Üç kuzenim vefat etti depremde. Psikolojik olarak çok zorlandım ama artık iyi olmaya çalışıyorum." diye konuştu.