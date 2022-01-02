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Giriş Tarihi: 2.1.2022 08:40

Aksak yürüyüşünden tespit edildi... Kısa sürede yakaladılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Aksak yürüyüşünden tespit edildi... Kısa sürede yakaladılar...

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; mazgalı kırarak girdiği bir pastaneden 10 bin lira çalan ve sol ayağında aksaklık bulunan hırsızı yürüyüşünden tespit ederek yakaladı.

İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneden 10 bin lira çalındı. Pastane sahibi Cengiz K., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek davacı ve şikayetçi oldu. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri inceleme başlattı ve güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Pastane girişindeki mazgalı kırarak pastanenin alt katındaki pencereden iş yerine girdiği saptanan hırsızın sol ayağında aksaklık olduğu tespit edildi.

KARAKOLDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabat Polis Merkezi'ne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği Polisleri; ayağında beyaz bir spor ayakkabı bulunan şüphelinin eşkalini tespit etti. Eşkal bilgileri üzerinden yakalama çalışmaları başlatıldı. Kendisini; güvenlik kamera görüntülerine yansıyan sol ayağındaki aksaklık ele veren 45 yaşındaki Özcan A., Nurtepe Mahallesi Sedef Caddesi üzerinde Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden Özcan A. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Metris Cezaevi'ne yerleştirildi.

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Aksak yürüyüşünden tespit edildi... Kısa sürede yakaladılar...
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