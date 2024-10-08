Akşam spor yaptı sabah ölü bulundu

Antalya'da gece spordan eve dönen Meriç Ergen (27), sabah odasında ölü bulundu. Olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Önceki akşam spora giden ve eve geldikten sonra odasında dinlenmeye çekilen Meriç Ergen sabah ailesi tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Ergen'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.