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Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:34 Son Güncelleme: 18.4.2023 11:01

Aksaray ve Konya’da iki farklı kaza: 2 ölü

Aksaray ve Konya'da meydana gelen iki farklı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Aksaray ve Konya’da iki farklı kaza: 2 ölü

Aksaray'da emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Rıfat Cirit (30) hayatını kaybetti. Rıfat Cirit idaresindeki plakasız motosiklet, Konya-Aksaray karayolu Bozcamahmut Mevkis'inde emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı. Ağır yaralanan Cirit için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan Cirit tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İFTARA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ

Konya'nın Seydişehir ilçesi Hacı Seyit Ali Mahallesi Seyid Harun Bulvarında geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yaşanan kazada, iftar davetine gitmekte olan Murat ve eşi Ayşe Çetinkaya çiftine yolun karşısına geçmeye çalışırken Savaş K. idaresindeki kamyonet çarptı. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Murat Çetinkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Çetinkaya'nın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

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Aksaray ve Konya’da iki farklı kaza: 2 ölü
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