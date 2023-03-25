Aksaray’da 1 kişinin ölümüne ezen tır sürücüsü tutuklandı

Kaza, 23 Mart tarihinde Aksaray - Adana Karayolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden İ.H.C. (27) idaresindeki 06 DGG 832 plakalı Mercedes marka tır, kırmızı ışıkta geçerek organize sanayiden çıkan Osman Bozkıl yönetimindeki 16 HCT 96 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklenen araç, aydınlatma direğine çarparak refüjde durabildi. Tırın yan yattığı kazada hafif ticari aracın bir kısmı tırın altında kalarak adeta hurdaya döndü.Tır sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsü kazada yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Osman Bozkıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan tır sürücüsü İ.H.C. ise hastaneden taburcu edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.H.C. adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.