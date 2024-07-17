Aksaray’da 7 gün arayla iki kez hırsızlık yaşandı

Aksaray'da kimliği belirlenemeyen 4 kişi, 7 gün arayla at arabasıyla geldikleri iş yerinden alüminyum parçaları çalıp kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, 7 ve 14 Temmuz tarihlerinde İstiklal Mahallesindeki Zafer San'a ait alüminyum doğrama atölyesinde meydana geldi. At arabasıyla iş yerinin önüne gelen 4 kişi, iş yerindeki alüminyum parçalarını çalıp kaçtı. Her iki olayda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.