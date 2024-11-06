Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da akılalmaz olay: Dubai çikolatası çalmak için...
Giriş Tarihi: 6.11.2024 20:10

Aksaray'da akılalmaz olay: Dubai çikolatası çalmak için...

Aksaray'da akaryakıt istasyonunun marketine gelen motosiklet sürücüsü kafasındaki kaskla girdiği markette Dubai çikolatasını cebine attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

İHA
Aksaray’da akılalmaz olay: Dubai çikolatası çalmak için...

Olay, Şamlı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletiyle istasyonun marketine gelen şahıs, motorunu park edip markete girdi. Kafasındaki kaskla girdiği marketin rafındaki çikolataları bir süre inceleyen şahıs Dubai çikolatasını alarak cebine koydu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahsın çikolataları incelediği ve çikolatayı cebine attığı görülüyor.

Ardından bir sakız alıp kasaya giden şahıs sakızın ödemesini kredi kartı ile yapıp, geldiği plakasız motosikletle marketten ayrıldı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen market görevlisi güvenlik kamerasında yaptığı incelemede hırsızlık olayını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da akılalmaz olay: Dubai çikolatası çalmak için...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA