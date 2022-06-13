Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da barajda boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildi
Giriş Tarihi: 13.6.2022 18:49

Aksaray'da barajda boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildi

AA

Aksaray'da serinlemek için girdikleri barajda boğulan iki gencin cenazesi defnedildi.

Merkeze bağlı Gücünkaya köyü Mamasın Barajı'nda boğularak hayatını kaybeden İsmail Duha Atak (19) ve Kürşat Metin Yıldırım'ın (19) cenazeleri, Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Atak ve Yıldırım'ın cenazeleri, Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Atak ve Yıldırım'ın hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Serinlemek için dün Mamasın Barajına giren Atak ve Yıldırım, bir süre çırpınarak suda kaybolmuştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu gençlerin cenazelerine ulaşılmıştı.

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Aksaray'da barajda boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildi
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