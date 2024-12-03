Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da damat vahşeti: Boşandığı eşinin babasını bıçakladı!
Giriş Tarihi: 3.12.2024 17:04

Aksaray'da damat vahşeti: Boşandığı eşinin babasını bıçakladı!

Aksaray'da Taner İ. dehşet saçtı. Tartıştığı eski kayınpederi Metin Çoban'ı (52) tabanca ile bacağından yaraladı. Kayınpeder hastaneye kaldırılırken, Taner İ., gözaltına alındı.

DHA
Aksaray’da damat vahşeti: Boşandığı eşinin babasını bıçakladı!

Olay, saat 16.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1669 Sokak'ta meydana geldi. 1,5 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Taner İ., eski kayınpederi 3 çocuk babası Metin Çoban'ın evine geldi. Çoban ve Taner İ., evin önünde konuştukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Taner İ., yanında getirdiği tabancayla Çoban'ın üzerine ateş ederek sağ bacağından yaralandı. Çoban kanlar içinde yere yığılırken, Taner İ. olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Çoban, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Taner İ. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da damat vahşeti: Boşandığı eşinin babasını bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA