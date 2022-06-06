Aksaray’da dehşet dolu anlar: 3 yaralı!

Diğer sürücünün arkadaşı ve Uslu'nun arkadaşlarının da katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan Uslu, sağ kolunun altı ve karnından, Arif Yaşkeçeli, sırtından bıçakla, Berkay Pişkin de masatla başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan 3 kişi, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan diğer sürücü ve arkadaşının kimliği ile aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.