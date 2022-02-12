Aksaray’da dehşet: Eşini ve kızını bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi 1053 Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Demirci ustası olan Yüksel Ö., 24 yıllık eşi Döndü Ö. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Yüksel Ö., bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla eşini 4 yerinden bıçakladı. Yüksel Ö., kendisine engel olmak isteyen kızı Amine'yi de elinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne- kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.