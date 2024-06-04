Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da eski koca dehşeti: Genç kadın şikayetçi olmadı...
Giriş Tarihi: 4.6.2024 11:02

Aksaray'da eski koca dehşeti: Genç kadın şikayetçi olmadı...

Aksaray'da Ömer B. (45), barışmak için buluştuğu eski eşi Demet E.'yi (35), zorla otomobiline bindirmek için yerde sürükledi. Olaya, polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen çiftten Demet E. ise eski eşinden şikayetçi olmadı.

DHA
Aksaray’da eski koca dehşeti: Genç kadın şikayetçi olmadı...

Dehşet dolu olay, dün saat 18.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yaşandı. Ömer B., boşandığı, 1 çocuk annesi Demet E. ile barışmak için buluştu. Çift, otomobilde bir süre konuşup birlikte içki içti. Ardından Demet E., araç seyir halindeyken inmek istedi. Ömer B. de aracını yolun solunda durdurdu. Demet E., araçtan inip refüjde yürürken peşinden gelen Ömer B., tekrar araca bindirmek istedi. Ömer B., binmek istemeyen Demet E.'yi yerde sürükleyerek aracına doğru götürdü. Yoldan geçen diğer sürücüler de durumu fark edip polise ihbarda bulundu. Yakındaki polis ekipleri, belirtilen adrese gidip olaya müdahale etti ve çift, polis merkezine götürüldü. Demet E.'nin şikayetçi olmaması üzerine Ömer B. serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da eski koca dehşeti: Genç kadın şikayetçi olmadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA