Aksaray’da eski koca dehşeti: Genç kadın şikayetçi olmadı...

Dehşet dolu olay, dün saat 18.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yaşandı. Ömer B., boşandığı, 1 çocuk annesi Demet E. ile barışmak için buluştu. Çift, otomobilde bir süre konuşup birlikte içki içti. Ardından Demet E., araç seyir halindeyken inmek istedi. Ömer B. de aracını yolun solunda durdurdu. Demet E., araçtan inip refüjde yürürken peşinden gelen Ömer B., tekrar araca bindirmek istedi. Ömer B., binmek istemeyen Demet E.'yi yerde sürükleyerek aracına doğru götürdü. Yoldan geçen diğer sürücüler de durumu fark edip polise ihbarda bulundu. Yakındaki polis ekipleri, belirtilen adrese gidip olaya müdahale etti ve çift, polis merkezine götürüldü. Demet E.'nin şikayetçi olmaması üzerine Ömer B. serbest bırakıldı.