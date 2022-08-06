Aksaray’da feci kaza: 9 yaralı

İsmail Gültekin idaresindeki TIR, Ankara-Niğde otoyolunun Ortaköy gişeleri yakınında emniyet şeridinde bekleyen 2 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Düğün için Ortaköy ilçesine gittikleri öğrenilen yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken yaralı yakınları TIR sürücüsü Gültekin'e saldırdı.

İsmail Gültekin yaptığı açıklamada, virajlı yolda araçları son anda fark ettiğini, araçları bir süre sürüklediğini söyledi.