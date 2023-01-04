Aksaray’da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi yaralı!

Savrulan otomobil, Erdal Fırat yönetimindeki 45 AJD 574 plakalı minibüse çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Şükrü Filiz ve Mehmet Filiz (73), Emine Filiz (53), Döndü Filiz (72) ile Ayşegül Bulat (46) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konya'da yaşayan Şükrü Filiz'in, ailesiyle Aksaray'da cezaevindeki oğlu H.F.'yi ziyarete gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.